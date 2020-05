Facebook

Mit dem Rettungshubschrauber C12 wurde der Verletzte nach Graz geflogen © RK Leibnitz

Zwischen Gamlitz und Leutschach kam es am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr in Kranach zu einem Unfall. Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Leibnitz verlor in einer langgezogenen Linkskurve der Südsteirischen Grenzstraße B 69 die Herrschaft über sein Motorrad verloren haben. "Das Motorrad ist dem Fahrer aus noch ungeklärter Ursache beim bergauf Fahren vorne weggebrochen, woraufhin er in die Böschung geschlittert ist", erklärt Willibald Trunk, Kommandant der Leutschacher Feuerwehr, den Unfallhergang.