Die Feuerwehr St. Martin im Sulmtal konnte den Heckenbrand rasch löschen © FF St. Martin/Thomas Pölzl

Während des Rasenmähens geriet am Dienstag in den frühen Nachmittagsstunden in Bergla in der Gemeinde St. Martin im Sulmtal eine Thujenhecke in Brand. Dieser breitete sich auf einer Länge von rund 25 Metern in Richtung des Wohnhauses aus. Zu dem Zwischenfall kam es, als die Besitzerin mit ihrem Rasenmäher neben der Hecke den Rasen mähte und der Rasenmäher in Brand geriet, welcher sofort auf die Hecke übergriff.