Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christopher Dengg zeigt die Übungen im Live-Stream vor © KK

Mit einem Fitnesstraining, das per Internet-Stream ins Haus kommt – so möchte Christopher Dengg aus Wildon seine Kundinnen und Kunden fit halten. Drei Mal pro Woche – jeweils dienstags, donnerstags und samstags von 10 Uhr bis 10.30 Uhr – bietet der diplomierte Fitnesstrainer deshalb nun kostenlose Online-Trainings an. „Ich wollte Menschen die Möglichkeit geben, auch außerhalb des Fitnessstudios was für ihre Fitness zu tun“, betont Dengg. „Es gibt derzeit so viel Negatives, da wollten wir auch was Gutes tun und den Menschen was geben.“