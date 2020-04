Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Virtueller Rundgang durch WEG-KREUZ-Ausstellung. Kostbare Kunst für Schulbau in Äthiopien.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Mosaikkreuz des Künstlers Werner Loder kann ersteigert werden © KK

Organisator und Initiator Peter Krasser vom Verein "Schule Äthiopien" hat aufgrund der großen Nachfrage entschieden, die große "WEG-KREUZ Ausstellung" mit 20 Gegenwartskünstlerinnen- und Künstlern im Steiermarkhof in Graz am 9. April um 7.30 Uhr virtuell zu eröffnen (www.steiermarkhof.at/hofgalerie/). Krasser: "Es wird ein virtueller Rundgang möglich sein, der auch in Krisenzeiten den Menschen das andere tägliche Brot zugänglich machen soll."