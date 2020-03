Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wegen der Corona-Krise hatte der umgebaute Schlosskeller Südsteiermark in Leibnitz nur wenige Tage geöffnet. Nun zeigt Küchenchef Markus Rath auf Social Media einfache Rezepte zum Nachkochen für zu Hause.

Veronika Fritz und Markus Rath, die Gastgeber des Schlosskellers Südsteiermark, bieten ab sofort Rezepte auf Social Media an © (c) APRESVINO.AT

Besondere Situationen benötigen neue Ideen. Markus Rath, Gastgeber des erst kürzlich neu eröffneten Schlosskellers Südsteiermark am Seggauberg in Leibnitz, versorgt ab sofort auf Social Media und auf der Website unter www.schlosskellersuedsteiermark.at Hobbyköche mit einfachen Rezepten für zu Hause. Derzeit macht das Team des Traditionswirtshauses in Leibnitz zum Schutz seiner Mitarbeiter und Gäste Betriebsurlaub. „Deshalb haben wir uns etwas Neues einfallen lassen“, verrät der Küchenchef. „Bei unseren Rezepten liegt der Fokus auf Spezialitäten, die jeder bequem nachkochen kann und die gut schmecken.“