In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Corona: Im Bezirk Leibnitz steigen die Fälle an Infizierten. Bezirkshauptmann Manfred Walch über die Lage im Bezirk, in der Bezirkshauptmannschaft und rund 200 Ausstellungsbescheide.

In der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz wird auf Hochtouren gearbeitet © Robert Lenhard

Und wieder ist die Zahl der Infizierten gestiegen: Im Bezirk Leibnitz gibt es nun 22 positive Fälle (Stand 18. März). Am 17. März waren es noch 19 positive Coronafälle (Stand 17. März, 22:30 Uhr). Am Dienstag, 17. März, sprach man am Nachmittag noch von 14 Fällen.