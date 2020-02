Nach 19 Jahren schließt die Zigarrenlounge und Bar in Leibnitz. Bereits in eineinhalb Monaten wird stattdessen eine Pizzeria aufgemacht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neuer Mieter Mahir Gül mit Christian Reinprecht, Gesellschafter der Leibnitzer Bar „La Habana“ © Barbara Kahr

Nach 19 Jahren öffnet die Zigarrenlounge und Bar „La Habana“ in der Bezirkshauptstadt Leibnitz am Samstag, dem 29. Februar, das letzte Mal ihre Türen. „Wir wussten, dass wir mit dem Raucherverbot nicht so weitermachen können, wie bisher. Wir reden hier ja immerhin von einer Zigarrenlounge“, erzählt Christian Reinprecht, Gesellschafter.