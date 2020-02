Die Vorläufer von Sturmtief "Sabine" halten seit Sonntagabend die Feuerwehren in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz auf Trab. Die Gressenbergerstraße in Schwanberg ist wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Zwei Carports wurden abgedeckt.

In Bischofegg (Eibsiwald) stürzte ein Carport ein © FF Pitschgau-Haselbach

Schon in der vergangenen Woche sorgte das Sturmtief "Petra" für zahlreiche Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz. Seit Sonntagabend halten die Vorläufer des von Westen hereinziehenden Tiefs "Sabine" die Einsatzkräfte in der Süd- und Südweststeiermark auf Trab. Allein im Feuerwehrbereich Deutschlandsberg wurden bis Montag um 8 Uhr acht sturmbedingte Einsätze verzeichnet. Sieben Feuerwehren mit rund 80 Mann standen im Einsatz. Hauptsächlich gilt es, von umgestürzten Bäumen verlegte Straßen wieder für den Verkehr freizumachen.