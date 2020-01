Facebook

LH-Stellvertreter Anton Lang, der frischgebackene Ehrenbürger Franz Vollmann und Bürgermeister Helmut Leitenberger © Anton Barbic

Die Stadt Leibnitz will „Jungunternehmern das Ansiedeln erleichtern.“ Das war eine wesentliche Aussage von Bürgermeister Helmut Leitenberger auf seinem Neujahrsempfang im vollen Kulturzentrum der Bezirkshauptstadt. Das sei Wirtschaftsförderung, denn, so Leitenberger, „ohne die Wirtschaft hätten wir wenig Kommunalsteuern“. Und es werde in den wachsenden „Kernraum“, der mit Leibnitz auch Gralla und Wagna umfasst, viel investiert. Ebenso wie in den Stadtkern. Er erwähnte auch das große Freizeitangebot an die Jugend wie auch an die Senioren, und für jedes neugeborene Kind werde in der Stadt ein Baum gepflanzt. Mit einem besonderen Radverkehrskonzept soll das Kurzstreckenfahren mit den Autos abgebaut werden.