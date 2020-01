Ursula Malli, Bürgermeisterin von Kitzeck, legt überraschend ihr ÖVP-Mandat zurück. Als Bürgermeisterin will sie aber vorerst im Amt bleiben. Antreten bei Gemeinderatswahl lässt sie offen.

Knalleffekt in Kitzeck

Ursula Malli, Bürgermeisterin von Kitzeck, legte ihr ÖVP-Mandat zurück © Robert Lenhard

Knapp zwei Monate vor der Gemeinderatswahl gibt es in Kitzeck im Sausal einen Knalleffekt. Die streitbare Bürgermeisterin Ursula Malli legt mit sofortiger Wirkung ihr ÖVP-Gemeinderatsmandat zurück. In einer aus einem einzigen Satz bestehenden Presseaussendung begründet sie ihre Entscheidung mit den angedachten Änderungen innerhalb der ÖVP-Fraktion, denen sie nicht weiter im Wege stehen wolle. Sie wolle sich nun in ihrer Funktion als Bürgermeisterin ausschließlich um die Anliegen der Kitzecker Bürger kümmern.