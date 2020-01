Facebook

Präsentierten die Pläne: Dieter Sponer (AULA Ventures), die Gemeinderäte Josef Hirschmann und Rosemarie Schauer, Vizebgm. Erwin Posch, Jörg Peter Kahlbacher (AULA Ventures) und Vizebgm. Karl Kowald (v. l.) © Robert Lenhard

Der Arbeitstitel klingt zwar sperrig. Klar ist hingegen, was die Marktgemeinde Wildon mit der Schaffung eines „Co-Working & Co-Ageing-Space“ bezweckt. „Es ist ein Projekt, das den Ortskern beleben sowie Jung und Alt zusammenbringen soll“, brachte es Gemeinderätin und Projektkoordinatorin Rosemarie Schauer bei der Präsentation am Freitag auf den Punkt. Zentrale Maßnahme ist die Einrichtung eines „Co-Working-Space“ in den privaten Räumlichkeiten der ehemaligen Schlecker-Filiale im Ortszentrum. Dabei handelt es sich um gemeinschaftlich genutzte Büroflächen, die für vergleichsweise wenig Geld flexibel angemietet werden können.