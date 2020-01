Facebook

Die Schleifarbeiten an den Gleisen werden sich auf eine einzige Nacht beschränken © ÖBB/Knaus

Zwischen 16. und 23. Jänner ist ein spezielles Schienenschleiffahrzeug auf mehreren Strecken in der ganzen Steimermark unterwegs, um kleinste Unebenheiten an der Schienenoberfläche zu entfernen. Auch die Bahnstrecke zwischen Retznei und Spielfeld ist betroffen. Das kündigten die ÖBB an. Unebenheiten an den Gleisen tragen nämlich zur Lärmbelastung bei und belasten die Zuggarnituren und den Schienenoberbau durch Vibrationen.