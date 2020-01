Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Bundesschulzentrum Deutschlandsberg soll über eine AHS-Unterstufe erweitert werden © Wilfried Rombold

Lange war das Thema in Schwebe, doch seit Donnerstag ist es fix: Deutschlandsberg bekommt eine eigene AHS-Unterstufe. Diese wird als dislozierte Klasse des BG Rein geführt werden und soll in den Räumlichkeiten der NMS 2 untergebracht werden. "Das ist eine große Chance für die Region und für die Kinder", sagt Direktorin Gerda Lichtberger und ergänzt: "Einzelne Details werden wir erst in den kommenden Tagen festlegen." Diese sollen dann spätestens bis zum Tag der offenen Tür am BORG am 24. Jänner fixiert sein. "Wir freuen uns sehr, dass das nun funktioniert. Wir wollen, dass das Hand und Fuß hat."