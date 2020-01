Facebook

Jugendliche lernen beim Workshop nicht nur filmen © beteiligung.st

Es ist ein wichtiges und brandaktuelles Thema, mit dem sich 14 Jugendliche in Deutschlandsberg bei einem viertägigen Filmworkshop auseinandersetzen werden: Demokratie und wählen gehen. Ziel der Übung: An den vier Workshoptagen werden 14 Jugendliche einen Videoclip planen und drehen, der anderen Jugendlichen in der Steiermark vermitteln soll, wie wichtig es ist, dass sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Der Videoclip soll dann unter anderem über die Sozialen Medien verbreitet werden – und, wenn möglich, auch in steirischen Kinos ausgestrahlt werden.