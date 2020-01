Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Am Mittwoch lenkte ein alkoholisierter Busfahrer aus Kroatien einen vollbesetzten Reisebus von Slowenien kommend in Fahrtrichtung Graz. Am frühen Nachmittag geriet er kurz nach der Einreise am Grenzübergang Spielfeld nach Österreich aufgrund einer Unachtsamkeit auf den linken Fahrbahnrand und touchierte die Mittelbetonleitwand. Dadurch wurde der Reisebus auf der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt.