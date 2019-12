In Kitzeck wurde der Amtsleiter fristlos entlassen, ohne dass der Gemeinderat oder der Vorstand informiert wurde.

Aufruhr in Kitzeck

Kitzeck im Sausal © (c) Robert Lenhard

Für Aufruhr in der Gemeinde Kitzeck sorgt derzeit die fristlose Entlassung des Amtsleiters Reinhold Wutte. Nach 19 Jahren im Amt flatterte ihm während seines Urlaubes per Mail die Kündigung ins Haus. „Das ist einfach unmenschlich und alles an den Haaren herbei gezogen“, sagt Wutte im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.