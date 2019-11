600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 40 Gruppen, jede Menge Stimmung: So lauten die Zutaten für den Perchtenlauf in Leibnitz.

Rund 600 Perchten und Begleiter nahmen am Perchtenlauf in Leibnitz teil © Barbara Kluger

600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 40 Gruppen, jede Menge Stimmung: So lauten die Zutaten für den Perchtenlauf in Leibnitz, der am Sonntag durch die Innenstadt zog. Der Lauf gilt als besonders kinderfreundlich. Es herrscht ein offizielles Schlagverbot.