Bei einer Verkehrskontrolle auf der A9 bei Straß stellten Polizeibeamte an einem slowenischen Gefahrenguttransporter schwere Mängel fest. Die Kennzeichen wurden wegen Gefahr in Verzug abgenommen.

Auf dem Verkehrskontrollplatz in Straß fischten Polizeibeamte einen desolaten Gefahrenguttransporter aus dem Verkehr (Sujet) © Robert Lenhard

So etwas bekommen selbst erfahrene Polizeibeamte der Landesverkehrsabteilung nicht jeden Tag zu sehen. Im Rahmen einer Schwerverkehrskontrolle Mittwochmorgen auf der A9 bei Straß fischten sie einen Gefahrenguttransporter in desolatem Zustand aus dem Verkehr. Das slowenische Sattelkraftfahrzeug war mit Spezialbenzin, Essigsäure, Wasserstoffperoxid und Fluorsäure beladen. Im Zuge einer genauen technischen Überprüfung auf dem speziell dafür ausgerüsteten Verkehrskontrollplatz in Straß stellte sich heraus, dass am Sattelanhänger ein Reifen stark beschädigt war. Auch eine Fehlfunktion der Feststellbremse und Defekte an der Luftfederung wurden festgestellt.