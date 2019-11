Facebook

Die Tafel wurde völlig zerstört © KK

Vandalen hatten es offenbar auf einen Geschwindigkeitsmesser in Tillmitsch abgesehen. In der Nacht zum Samstag dürfte jemand das Gerät aus seiner Verankerung gerissen, zur Uferböschung der Laßnitz hinter dem Gemeindeamt getragen und es dort achtlos hingeworfen haben. Das Gerät wurde dabei völlig zerstört. Aufgestellt hatte die Gemeinde den Geschwindigkeitsmesser zu Schulbeginnn - direkt beim Kindergarten. "Wir hatten dort immer das Problem, das viele Autofahrer zu schnell unterwegs waren", sagt Amtsleiter Thomas Gritsch. "Für uns ist es völlig unverständlich, warum man so etwas macht."