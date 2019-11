Unbeaufsichtigtes Kochgut entzündete sich und führte in Pirching am Traubenberg zu einem Küchenbrand. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Am Herd vergessenes Kochgut führte in Pirching zu einem Küchenbrand © Berufsfeuerwehr

Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Fest steht, dass am Donnerstag gegen 9 Uhr in einem Einfamilienhaus in Pirching am Traubenberg Feuer ausgebrochen war. Laut ersten Informationen der Polizei dürfte dieses von auf dem Herd vergessenen Kochgut ausgegangen sein. Als die alarmierten Feuerwehren Heiligenkreuz am Waasen und Edelstauden eintrafen, stand die Küche bereits in Brand.