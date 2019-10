Kleine Zeitung +

Vor zehn Jahren war es viel zu teuer Neuer Anlauf für das Hallenbad in Leibnitz

Vor zehn Jahren wurden die Pläne für ein Schwimmbad in Leibnitz versenkt. Nun will Stadtchef Helmut Leitenberger (SPÖ) wieder Gespräche führen. In Deutschlandsberg gibt es indes Kritik an den dortigen Plänen für das Hallenbad.