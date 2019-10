Lebensmittel, die in Ordnung aber unverkäuflich sind, spendet Eurospar an den Vinzimarkt.

Das Leibnitzer Vinziteam freut sich über die wertvolle Warenspende © Melbinger

Jedes weggeworfene Lebensmittel ist eines zu viel. Daher spendet Eurospar in Vogau nicht mehr verkäufliche, aber noch genießbare Lebensmittel an den Vinzimarkt Leibnitz. Die Mitarbeiter vom Vinzimarkt Leibnitz fahren jeden Montag und Donnerstag den Eurospar an, sammeln Brot, Obst und Gemüse sowie Milchprodukte ein und bringen sie zum Sozialmarkt der Vinzenzgemeinschaft in Leibnitz.