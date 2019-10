Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Kunstwerk in Wies © Marktgemeinde Wies

Seit rund 13 Jahren gibt es an der B76 im weststeirischen Wies einen Kreisverkehr. Seit vergangenem Freitag wird dieser von drei besonderen Skulpturen geziert: Den „drei Grazien“. So heißen die drei Statuen, die in ihrer Darstellung an antike Venusfiguren sowie an Gesteinsformationen im Koralmgebiet erinnern sollen. Sie wurden am Freitag im Beisein zahlreicher Gäste feierlich enthüllt.