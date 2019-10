Facebook

Der Verletzte wurde nach Graz geflogen © FF Gamlitz

Und wieder ein Motorradunfall in der Südsteiermark: Nachdem am Freitag ein Grazer mit seinem Motorrad in Spielfeld auf einen vor ihm stark bremsenden Pkw aufgefahren und über das Auto geschleudert worden war, kam es Samstagnachmittag auf der B69 in Gamlitz erneut zu einem Unfall.