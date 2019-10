Facebook

Maria Gruber in - beinahe - Schwerelosigkeit © ESA/NASA

Es kommt nicht alle Tage vor, dass man so nah mit Weltraum-Größen in Berührung kommt. Als Maria Gruber von ihrer Begegnung mit Marc McCaughrean berichtet, der am Hubble Teleskop mitgearbeitet hat, kommt die junge Lehrerin an der NMS 1 Deutschlandsberg regelrecht ins Schwärmen: „Er ist ein richtiger Astro-Rockstar!“ Zu dem Zusammentreffen kam es anlässlich eines Workshops der Europäischen Raumfahrtsagentur ESA, zu der Gruber Anfang Oktober eingeladen wurde.