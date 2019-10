Kleine Zeitung +

Wahl im ORF Wird Hochgrail der schönste Platz Österreichs?

Das malerische Straßendorf in den Weinbergen bei St. Stefan ob Stainz könnte in der ORF-Sendung "9 Plätze - 9 Schätze" zum schönsten Platz gewählt werden. Zuerst muss aber die steirische Ausscheidung gewonnen werden: Ab 4. Oktober (19 Uhr) kann für Hochgrail per Anruf oder SMS (kostenpflichtig) abgestimmt werden.