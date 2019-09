Kleine Zeitung +

Weinlesefest Leutschach Festzug als Höhepunkt

Der bunte Erntefestzug am Sonntag beim traditionellen Hopfen- und Weinlesefest durch das Zentrum von Leutschach war der Höhepunkt des dreitägigen Festreigens. Rund 30 Beiträge brachten Einblicke in Brauchtum und Arbeit in dieser Region.