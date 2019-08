Auf der B 69 in Leutschach kam es am Dienstag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der Motorradlenker wurde leicht, seine Beifahrerin unbestimmten Grades verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Motorradunfall auf der B69 in Leutschach © Nebel/FF Leutschach

Bei einem Überholmanöver auf der B69 krachten am Dienstag in einer 70-er Zone unmittelbar vor dem Ortsgebiet Leutschach ein PKW und ein Motorradfahrer mit seiner Beifahrerin aus dem Bezirk Liezen zusammen. Ein 65-jähriger Slowene wollte mit seinem Pkw nach links in eine Gemeindestraße abbiegen. Im selben Moment setzte der Motorradfahrer zum Überholen an. Es kam zu einer seitlichen Kollision.