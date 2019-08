St. Georgen/Stiefing Landesentscheid im Pflügen der Landjugend abgesagt

Am Samstag hätte der Landesentscheid im Pflügen in St. Georgen an der Stiefing stattfinden sollen. Aufrgrund der Regenfälle am Freitag wurde er abgesagt. Einen Ersatztermin gibt es derzeit noch nicht.

Mitfavorit Franz Michael Bäck © Landjugend Steiermark

15 Teilnehmer wollten beim Pflügen Landesentscheid am Samsatg in St. Georgen an der Stiefing an den Start gehen - als Favorit im heurigen Jahr bei den Spezialdrehpflügern der bereits zweifache Sieger Franz Michael Bäck von der LJ Lang-Lebring. Doch nun wurde die Veranstaltung aufgrund der Regenfälle am Freitag kurzfristig abgesagt. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest, soll allerdings so bald wie möglich festgesetzt werden, wie die Landjugend mitteilte.