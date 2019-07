Facebook

Der Leibnitzer Bürgermeister Helmut Leitenberger (3.v.l.), mit einem Teil seines Teams © Robert Lenhard

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern. Seit Donnerstagvormittag ist es nun auch offiziell: Der Leibnitzer Bürgermeister Helmut Leitenberger wird bei der Gemeinderatswahl 2020 als Spitzenkandidat der SPÖ in den Ring steigen. Der seit 2005 regierende Stadtchef wird damit zum vierten Mal in Folge an vorderster Stelle auf der roten Liste in den Wahlkampf ziehen. "Auch wenn ich nun schon seit 14 Jahren im Amt bin, macht mir die Arbeit noch immmer großen Spaß. Gemeinsam mit meinem Team haben wir viel erreicht, das wollen wir fortsetzen", bekräftigte Leitenberger im Rahmen einer Pressekonferenz.