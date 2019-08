Kampf dem Klimawandel"Auch unsere Böden müssen klimafit werden"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landwirt Hannes Obendrauf, Stefan Neubauer, Isabella Kolb-Stögerer © Kuzmicki

Sechs Gemeinden, ein Ziel. Klimaschutz und Energieeffizienz spielen in der Kleinregion Stiefingtal in der Südsteiermark eine tragende Rolle. Empersdorf, Pirching am Traubenberg, Heiligenkreuz am Waasen, Allerheiligen bei Wildon, St. Georgen an der Stiefing und Ragnitz sind Klima- und Energiemodellregion sowie Klimawandelanpassungs-Modellregion.