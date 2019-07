Facebook

Tiefe Trauer in der Weststeiermark. Siegfried Gödl, Pfarrer im Pfarrverband Eibiswald, St. Lorenzen, St. Oswald und Soboth, kam am Montag (16. Juli) bei einer Pilgerwanderung in Italien ums Leben. Er war seit einer Woche mit einer Pilgergruppe aus der Weststeiermark nach Monte Lussari in der Nähe von Tarvis unterwegs.