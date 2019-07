Facebook

In der Natur tankt Autorin Claudia Rossbacher Kraft © Hannes Rossbacher

Geboren wurde ich in Wien. Dafür kann ich nichts. Hätte man mich gefragt, wäre ich lieber auf dem Land aufgewachsen. In der Steiermark. Am Reinischkogel zum Beispiel. Mit einem kleinen Bruder. Aber wer fragt einen so was schon?