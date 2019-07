Kleine Zeitung +

30 Jahre regional Viele Milliarden für den Verkehr in der Süd- und Weststeiermark

5,4 Milliarden Euro werden in den Bau der Koralmbahn investiert. Auch sonst ist die Infrastruktur in der Süd- und Weststeiermark großteils auf Schiene. In den vergangenen 30 Jahren wurde massiv Geld in den Straßen- und Bahnbau gesteckt. Manchen ist dies aber noch zu wenig.