Kleine Zeitung +

Hoffen auf Asyl und Arbeit Die Flüchtlinge und ihr neues Leben in Stainz

Im weststeirischen Stainz wurden und werden viele geflüchtete Menschen von den Leuten des Vereins „Gemeinsam in Stainz“ betreut. Ehrenamtlich und mit viel Einsatz. Was die Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistan und Österreich verbindet – und was sie trennen könnte.