In der Süd- und Weststeiermark Revolverheld, Josh., Candy Dulfer und Co. treten auf

In den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg finden in den kommenden Wochen zahlreiche Konzerte statt. Mit dabei sind auch etliche große Namen. Heute, am 22. Juni, tritt etwa die deutsche Band Revolverheld im Römerdorf Wagna auf.