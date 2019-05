Facebook

Die Unfallstelle auf der B76 © FF Rossegg

Es war nicht der erste Unfall in der „Fruhmann-Kurve“ auf der B76 zwischen Stainz und Lannach. Jener am Mittwochabend hätte aber tragisch ausgehen können. Gegen 22 Uhr kam ein Fahrzeuglenker – er war in Richtung Graz unterwegs – in der Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er schlitterte über die Gegenfahrbahn und prallte in die Gartenmauer eines Anwesens.