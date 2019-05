Facebook

Mitglieder der Feuerwehr Wildbach und der Feuerehr Deutschlandsberg wurden zu dem Einsatz alarmiert © Feuerwehr Wildbach

In den frühen Freitagmorgenstunden wurden die Feuerwehr Deutschlandsberg und die Feuerwehr Wildbach zu einem Brand in Deutschlandsberg alarmiert. In der Zwischendecke bei einem großen Supermarkt in Deutschlandsberg war Feuer ausgebrochen.