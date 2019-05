Die neue Sonderausstellung im Tempelmuseum Frauenberg in Leibnitz widmet sich dem Münz- und Geldwesen an diesem historischen Kultplatz.

Museumsleiterin Gabriele Kleindienst und die beiden Kuratoren Ursula Pintz und Bernhard Schrettle testen den Münzstock © Robert Lenhard

Nicht alles, aber vieles neu macht der Mai im Tempelmuseum Frauenberg in Leibnitz. Am kommenden Dienstag, dem 7. Mai, wird nämlich die Sonderausstellung „Geld•Kult“ eröffnet. Ein Titel, der bewusst großen Raum zur Interpretation lässt. „Geld und Religion sind seit jeher miteinander verbunden, vor allem als Opfergabe. Andererseits wird um Geld selbst oft ein Kult getrieben und schließlich befindet sich das Tempelmuseum auch auf einem sehr alten Kultplatz“, nimmt Ursula Pintz nur einige Möglichkeiten vorweg. Die Stadthistorikerin der Stadtgemeinde Leibnitz weiß, wovon sie spricht. Ihr Fachgebiet ist nämlich Numismatik, also die Münzkunde.

