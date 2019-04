Bei der Kulturinitiative Kürbis Wies: "Mädchen für alles" geht in Pension

Seit mehr als 20 Jahren ist Elfriede Roßmann das „Mädchen für alles“ bei der Kulturinitiative Kürbis Wies. Nun tritt sie die Pension an. Ruhe gibt sie aber keine. Gott sei dank.

Elfriede Roßmann (r.) und Cornelia Waltl © Kürbis

Sie nennt sich selbst das „Mädchen für alles“ bei der Kulturinitiative „Kürbis Wies“. Kaum eine Veranstaltung in den letzten mehr als 20 Jahren, in denen sie nicht ihre Finger im Spiel hatte. Mit Ende April tritt nun, man möchte es kaum glauben, Elfriede Roßmann ihren wohlverdienten Ruhestand an.

