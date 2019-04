Gleich zwei Katzen wurden innerhalb weniger Stunden am Ostermontag in Stainz vergiftet.

Minka und Grauli haben die Vergiftung nicht überlebt © KK

Gleich zwei Katzen wurden innerhalb weniger Stunden am Ostermontag in Stainz vergiftet. Der Tierhalter macht sich nun auch Sorgen, dass Giftköder auch in den benachbarten Kindergarten gelangt sein könnten.

