Das Seminar- und Gesundheitszentrum TamanGa in der Südsteiermark des bekannten Arztes und Vortragenden Rüdiger Dahlke kämpfte mit wirtschaftlichen Problemen. Zuletzt führte ein Verein die Anlage. Nun wollen Dahlke und seine Mitarbeiter neu durchstarten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rüdiger Dahlke © Dahlke

In den letzten Jahren war es ruhig um das Seminar- und Gesundheitszentrum „TamanGa“ in Gamlitz. 2012 war es eröffnet worden. Zwei Jahre später zog der Eigentümer, der Arzt, Psychotherapeut und Seminarleiter Rüdiger Dahlke aber die Notbremse. Es gab wirtschaftliche Probleme, die Auslastung war zu gering, die Lohn- und Betriebskosten zu hoch. In den folgenden Jahren führte ein Verein das Zentrum.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.