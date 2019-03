Keine Berührungsängste vor der Herzdruckmassage hatte die kleine Vanessa. Gemeinsam mit ihrer Mama besuchte sie den Familienflohmarkt in der Sulmtalhalle Pistorf.

Familienflohmarkt in Pistorf

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vanessa übt Erste Hilfe © Privat

Keine Berührungsängste vor der Herzdruckmassage hatte die kleine Vanessa (2,5 Jahre). Gemeinsam mit ihrer Mama Isabella Böhm besuchte sie am Wochenende den Familienflohmarkt in der Sulmtalhalle Pistorf. Dort hatte das Rote Kreuz Leibnitz einen Übungsstand zum Thema Erste Hilfe aufgebaut. Jugendliche präsentierten bei dieser Gelegenheit ihre Kenntnisse. Die Besucher konnten die Herzdruckmassage selbst an Puppen ausprobieren.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.