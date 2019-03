Frau vor Zug gerettet"Ich dachte nur: Ich muss die Person retten"

In letzter Sekunde retteten Michele Piscitello und Hildegard Gosch eine Frau, die mit dem Auto in Deutschlandsberg auf die Gleise gestürzt war. Hier schildern sie die dramatischen Augenblicke.

Lebensretter Michele Piscitello und Hildegard Gosch © ofner

Es waren Momente, die Hildegard Gosch (59) und Michele Piscitello (62) wohl nie mehr vergessen werden. Gegen 18 Uhr genossen sie am Freitag ein gemeinsames Abendessen in ihrem Haus in Deutschlandsberg. Es war ein Tag wie jeder andere – bis die beiden einen lauten Knall hörten.