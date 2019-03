Bei Deutschlandsberg wurden am Freitag die ersten Polizeidrohnen vorgestellt. Zwei Einsätze hat das neue Hilfsmittel bereits absolviert.

Innenminister Herbert Kickl und Landespolizeidirektor Gerald Ortner bei der Vorführung in Freiland © Jürgen Fuchs

Seit 1. März sind die neuen Polizeidrohnen offiziell im Einsatz, zwei "Missionen" haben sie in der Steiermark schon hinter sich - am Freitagnachmittag ließ sich Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) im gebirgigen Freiland in der Weststeiermark eine Vorführung geben. Kickl wohnte einer Übung eines Teils der acht Drohnenpiloten der Landespolizeidirektion Steiermark bei.