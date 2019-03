Facebook

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die beiden Bewohner aus dem verrauchten Haus retten © FF Eibiswald

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Fest steht, dass Freitagnacht kurz vor 2 Uhr ein Wohnhaus in St. Oswald ob Eibiswald (Bezirk Deutschlandsberg) in Brand geriet. Die Freiwilligen Feuerwehren St. Oswald, Eibiswald und Soboth rückten rückten sofort zum Einsatzort aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten sie nur unter Einsatz von schwerem Atemschutz in das Gebäude vorrücken. Die beiden Bewohner konnten gerettet werden, über ihren Gesundheitszustand ist noch nichts bekannt. Der Brand konnte relativ rasch gelöscht werden. Mehr Infos in Kürze.