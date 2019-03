Knapp fünf Tonnen wiegt das Riesenosterei, das der Brauchtumsverein Maltschach gebaut hat. Am Ostersonntag geht es in Flammen auf.

Tatkräftige Baumeister: Heinz Wolf, Gerda Jauk, Maria Wolf und Manfred Pappel mit Luka Wolf und Mathias Mitteregger © KK

Manchmal muss man einen Blick über den Tellerrand – oder in diesem Fall weit über die Bundesländergrenzen hinaus – wagen, um sich Inspiration zu holen. Genau das hat der Arnfelser Brauchtumserhaltungsverein Maltschach getan – genauer gesagt, die Rebenland Hexen. Diese stießen nämlich bei einer Reise nach Vorarlberg auf den alten Feuerbrauch der Funken, der sie sofort begeisterte. Meterhohe Holztürme werden dort am sogenannten Funkensonntag, dem ersten Sonntag in der Fastenzeit, in der Abenddämmerung in den Dörfern angezündet.

