Lannach Altbürgermeister Josef Maier verstorben

Josef Maier, rund 25 Jahre lang Bürgermeister von Lannach, ist im 90. Lebensjahr verstorben. Am 28. Februar wird er in seiner Heimatgemeinde verabschiedet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Altbürgermeister Josef Maier bei der Ehrung für 60-jährige Mitgliedschaft bei der SPÖ mit Siegfried Schrittwieser und Walter Kröpfl © K. K.

Große Trauer herrscht in der Marktgemeinde Lannach. Mit Josef Maier ist am vergangenen Sonntag einer ihrer ehemaligen Bürgermeister im 90. Lebensjahr verstorben. Der gelernte Kaufmann und langjährige Filialleiter einer Einzelhandelskette zog 1955 für die SPÖ in den Gemeinderat ein. Knapp zehn Jahre später, im Dezember 1964, wurde Maier zum Bürgermeister von Lannach gewählt. Nach der Fusion mit Blumegg, Teipl und Breitenbach wurde er 1969 auch Bürgermeister der „Großgemeinde“ Lannach, was er bis zu seinem Ausscheiden aus der Gemeindepolitik im Jahr 1989 blieb.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.