Kleine Zeitung +

Neuer Steirerkrimi Claudia Rossbacher lässt in Kitzeck morden

In ihrem neuen Steirerkrimi "Steirerrausch" verwebt Autorin Claudia Rossbacher den Mord an einem Winzer mit einer alten Spukgeschichte. Am Donnerstag feiert der Krimi „Steirerrausch“ in der Weinbauschule Silberberg Steiermark-Premiere.