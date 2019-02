Facebook

Schwarzer Wahlkampf in Frauental: Günther Ruprecht, Franz Gosch, Markus Habisch © Robert Lenhard

Ein dichtes Programm für den Arbeiterkammer-Wahlkampf hat sich FCG-Spitzenkandidat Franz Gosch vorgenommen. Bis zum Urnengang, bei dem von 28. März bis 10. April rund 420.000 Steirerinnen und Steirer wahlberechtigt sind, will der Christgewerkschafter rund 250 Betriebe in der ganzen Steiermark besuchen. Zu den ersten zählten gestern unter anderen die Straßenmeisterei, die Post und das LKH in Deutschlandsberg sowie die Firma Sorger in Frauental.

